ASELSAN 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisiyle toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı
Giriş: 13.08.2025 - 14:36 Güncelleme: 13.08.2025 - 14:36
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.
