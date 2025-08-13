Habertürk
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı - Savunma Sanayi Haberleri

        ASELSAN 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

        ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisiyle toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 14:36 Güncelleme: 13.08.2025 - 14:36
        ASELSAN 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
        ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

