Asarcık Tepe'de Selçuklu dönemine ait yapılar bulundu

Asarcık Tepe Arkeolojik Kazı Başkanı Doç. Dr. Bekir Özer, 2021'de başlayan kazılarda bölgenin tarihine ışık tutan çok önemli sonuçlara ulaştıklarını söyledi.

Alandaki çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında devam ettiklerini belirten Özer, "Bugüne kadar Asarcık Tepe'de yürüttüğümüz çalışmalarda milattan önce 3'üncü binden başlayan kültür izleriyle karşılaştık. Dolayısıyla 3'üncü bin özellikle Hitit dönemi açısından oldukça anlamlı. Bu yönüyle bölgede araştırılan ender yerlerden bir tanesi burası" diye konuştu.

"Daha sonra milattan önce 2'nci yüzyıl içerisinde terk ediliyor. Sonra tekrar Orta Çağ'da burada yerleşim ile karşılaşıyoruz. Bu defa Bizans'ın bir kale yerleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönem oldukça iyi korunmuş durumda. Buranın son evresi ise Anadolu Selçuklu Devleti dönemi. Türklerin fethinin izlerine birçok yerde yürüttüğümüz kazılarda karşılaştık. Tepe ele geçirildikten sonra 1240-1250'li yıllarda buraya gelen ilk Türklerin tepenin yamaçlarında bir yerleşim kurduğunu görüyoruz. Ön bilgilere göre bu süreç yaklaşık 100 yıl sürüyor. 100 yıllık bir Türk dönemi, Asarcık Tepe'nin son kültürel dönemini oluşturuyor."

Alanda yürüttükleri kazılarda hemen hemen her dönemin en tipik buluntuları ile karşılaştıklarına dile getiren Özer, milattan önce 2'inci binin gaga ağzı testileri, kaseleri, kıyı Ege ile iletişimi gösteren çanak çömlek parçalarının bazı örnekler olduğunu anlattı.

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Demir Çağ'da daha çok Frig ve Likya dönemleri ile bağlantılı ama Karya kültürüne dönük verilerin de olduğu buluntular ortaya çıkardıklarını aktaran Özer, Helenistik dönemde ise İskender sikkelerinin dikkati çeken buluntular arasında olduğunu belirtti.