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        Haberler Gündem Ankara Asansör faciası! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Asansör faciası!

        Olay, Ankara'da meydana geldi. 13 yaşındaki iki arkadaş asansörde mahsur kalınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri onları kurtarmak için geldi. Ama iddiaya göre Berensu, ellerinden kayıverdi. Asansör boşluğundan 5 kat aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:30
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        Olay, Ankara'da meydana geldi.

        13 yaşındaki iki arkadaş asansörde mahsur kalınca itfaiyeden yardım istedi.

        İtfaiye ekipleri onları kurtarmak için geldi.

        Ama iddiaya göre Berensu, ellerinden kayıverdi.

        Asansör boşluğundan 5 kat aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

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