Asake konserinin girişinde ezildiler

Diğer hafif yaralıların ise konser alanında tedavi edildiği belirtilen açıklamada, 4 kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan olayın araştırıldığı kaydedildi.

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