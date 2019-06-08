Onan, eşi Mehmet Aslantuğ’un oyunculuk kariyerinde büyük şans olduğunu söyledi. "Oyunculuğa Mehmet’le başladım. Yıllarca birlikte çalıştık. O benden değil ama ben ondan çok şey öğrendim. İşine verdiği önem ve olan saygısı, insanlarla olan iletişimi ortaya çıkan iş kadar önemli. Oyunculuk kariyerine Mehmet’le başlamam benim için büyük şans" diyerek övgü dolu sözler söyledi.