İŞ GÖRÜŞMESİNDE TANIŞMIŞLARDI

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında bir iş görüşmesinde tanışmıştı.

Bir yıl önce kendi film şirketini kuran Aslantuğ, bir gün Onan'a telefon açıp iş teklifinde bulunmuştu.