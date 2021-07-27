Arzu Sabancı'dan tartışma yaratan paylaşım

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Instagram hesabında bir story paylaşarak, Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmalara katıldı.

Sabancı, "Ülkede mülteci istemiyorum." sloganının olduğu logonun altında, "Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir. O zaman orada kalmalı." diye yazdı.

Arzu Sabancı'nın mesajı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi kullanıcılar, paylaşımın son dönemdeki mülteci karşıtı söylemlerin etkisiyle yapıldığını değerlendirirken, Sabancı'ya hak veren yorumlar da dikkat çekti.