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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İş insanı Arzu Sabancı, önceki gün Boğaz'da görüntülendi. Bir mekanda arkadaşları ile bir araya gelen Sabancı, çıkışta kendisine ait tekne ile evinin yolunu tuttu.

Akşam saatlerinde trafiğe girmek istemeyen Arzu Sabancı, 10 dakika sonra soluğu Anadolu Yakası'nda aldı. Teknesinin arka kısmında yolculuk eden Sabancı, telefonu ile bol bol fotoğraf çekti.