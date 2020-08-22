Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Anadolu Yakası'nda oturan ve sahile özel şoförü ile gelen Arzu hanım, yemek sonrası trafik saatine kalınca çareyi deniz ulaşımında buldu. Bebek'te demirli ufak teknesini hazırlatan Sabancı, evine deniz yolu ile geçti. Maskesini bir an çıkarmayan iş kadını, kendisini görüntüleyen muhabirlere iyi dileklerini iletti.

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