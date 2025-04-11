Artweeks Istanbul XI. Solo Edisyon başladı

Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş tarafından düzenlenen Artweeks Istanbul XI. Solo Edisyon, bu yıl 11’inci kez kapılarını açtı. The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok'ta düzenlenen Artweeks Istanbul, 14 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

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Bu yıl ilk kez ‘Solo Edisyon’ formatıyla düzenlenen etkinlik 12 galeri ile birlikte 53 solo sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

Resimden heykele, fotoğraftan seramiğe kadar farklı disiplinlerden sanatçıları ve eserlerini bir araya getirerek sanatseverlere derinlemesine bir keşif imkanı sağlıyor.

Solo Edisyon’un uzun bir hazırlık süreci gerektirdiğini çok daha derinlikli bir deneyim yaratacağını söyleyen Bilgili Holding Sanat ve Kültür Direktörü Begüm Güney, “Bu yılki Artweeks’te sanatseverleri tamamı sololardan oluşmuş 53 ayrı alan bekliyor. Bugüne kadar 53 solo edisyonu bir arada izleyebileceğimiz, daha önce gördüğümüz bir etkinlik gerçekleşmedi. Biz de bunun heyecanıyla tüm sanatseverleri Artweeks’e bekliyoruz” dedi.

Begüm Güney

Etkinliğin halka, sanat emekçisine, izleyiciye ve koleksiyonere ücretsiz olarak açık olmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren, MERKUR Galeri Kurucu Direktörü – Artweeks Kurucu ve Organizatörü Sabiha Kurtulmuş, “Etkinlikte Türk çağdaş sanatında önemli yer kazanmış orta ve üst kuşağın işlerinden bir kesiti izliyor olacaksınız” diye ekledi.

Sabiha Kurtulmuş SANAT VE ŞEHİR: DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR GÜÇ Artweeks Istanbul’un önemine ve sanatın dönüştürücü gücüne dikkat çeken Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo şunları konuştu: "Sanat, toplumun yanı sıra şehirleri de dönüştürebilen en güçlü unsurlardan biridir. Biz, Bilgili Holding olarak sanatın bu dönüştürücü gücüne inanıyor ve sanatı yalnızca desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda onunla bir bağ kuruyoruz. Artweeks Istanbul gibi organizasyonlar da bu bağın somut bir yansımasını oluşturuyor. Şehir ile sanatın buluştuğu bu etkinlikler, yalnızca sanatçıları değil, tüm toplumu etkileyen bir kültürel dönüşüm yaratıyor. Sanatı desteklemeyi, topluma katkı sağlamak olarak görüyoruz. Bizim için sanat, geleceği şekillendiren bir güçtür ve bu gücü desteklemekten gurur duyuyoruz." Sabiha Kurtulmuş, Sinan Temo, Begüm Güney Sinan Temo, şöyle devam etti: "Sanat eserlerinin sergilenmesi için mekanın ruhu çok önemlidir. The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok, modern mimarisi ve geniş sergileme alanlarıyla sanatın en iyi şekilde sunulmasına olanak tanıyor. Sanatçıların eserlerini özgün bir biçimde sergileyebilmesi için ideal bir ortam sunan bu mekan ayrıca, İstanbul’un merkezindeki konumu, sanatseverler ve koleksiyonerler de için büyük bir konfor ve avantaj sağlıyor."

REKLAM SANATIN GÜCÜ VE ÇEŞİTLİLİĞİ ARTWEEKS ISTANBUL'DA Bu yılki etkinlikte, farklı disiplinlerden sanatçılar ve eserleri, koleksiyonerler ve sanatseverlerle buluşuyor. Solo Edisyon’da bu yıl; MERKUR Galeri- Burak Kutlay, Ekrem Yalçındağ, Hüsamettin Koçan, Nilay Özenbay, Şeyda Cesur; Martch Art Project - Cenk Düzyol, Başak Çalışır; Pi Artworks - Kemal Seyhan, Özer Toraman; Kairos Galeri - Ecem Yüksel, Elif Özen; Sanatorium Galeri - Gizem Akkoyunoğlu; artSümer Galeri - Deniz Üster, Civan Özkanoğlu, Onur Gülfidan; Collect Gallery - Stela Vasileva; Ferda Art Platform - İnci Furni; Evin Art Gallery - Hakan Gürsoytrak, Emin Turan, Kader Genç; Olcay Art Galeri - Selim Turan, Seçil Erel, Deniz Kurdak, Mert Özgen, Hasan Sarıtaş; Art Consultancy - Zafer Malkoç; Mine Art Gallery - Halil Akdeniz, Berna Erkün, Bahadır Yıldız, Nur Saygı ve MoCA gibi prestijli galeri ve sanatçılar yer alıyor. Bireysel katılımcılar arasında ise Mehmet Dere, Fırat Engin, Suat Akdemir, Günnur Özsoy, Gülfem Kessler, Ahmet Oran, Şebnem Ercantürk, İrfan Önürmen, Antonio Cosentino, Nadide Akdeniz, Hazal Haznedaroğlu, Nilüfer Yıldırım, Seda Dokumacı, Mustafa Horasan, Şerife Bilgili Ercantürk, Metin Çelik, Meltem Sarıkaya, Ahmet Duru, Nihat Odabaşı ve Fatma Tülin gibi çağdaş sanatın önemli isimleri bulunuyor.

İlk edisyonun düzenlendiği 2018 yılından bu yana aralıksız olarak yılda iki kez düzenlenen ve çağdaş sanatın en popüler buluşma adresleri arasında yer alan Artweeks Istanbul’un XI. Solo Edisyonu, 14 Nisan’a kadar The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.