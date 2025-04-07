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        Haberler Kültür-Sanat Artweeks Istanbul XI. Solo Edisyon 10 Nisan’da başlıyor

        Artweeks Istanbul XI. Solo Edisyon 10 Nisan’da başlıyor

        Çağdaş Türk sanatının önemli organizasyonlarından Artweeks Istanbul, XI. Edisyonunda yepyeni bir deneyimle sanatı sanatseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:02
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        Artweeks Istanbul XI. Solo Edisyon 10 Nisan'da başlıyor
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        Artweeks Istanbul, bu yıl 11’inci kez kapılarını açacak. Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş tarafından düzenlenen sanat organizasyonu, Bilgili Holding ev sahipliğinde The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok'ta düzenlenecek.

        10 Nisan Perşembe günü ön gösterim ile kapılarını sanatseverlere açacak olan Artweeks Istanbul XI. Solo Edisyonu, 14 Nisan’a kadar 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

        SOLO EDİSYON İLE SANATA DAİR YENİ BİR DENEYİM YOLCULUĞU

        Etkinliğin XI. Edisyonu, Artweeks Solo adını taşıyor. İlk kez Solo Edisyon formatıyla düzenlenecek organizasyonda, sanatseverlere farklı bir deneyim fırsatı sunulacak. Solo konseptiyle her sanatçıya ve galeriye özel alanların ayrıldığı Artweeks Istanbul XI. Solo Edisyon, ziyaretçilerine sanatçılara özgün ve daha yakından bir bakış ve eserlerini daha derinlemesine inceleme fırsatı sunacak. Yeni format aynı zamanda, sanatçılarla doğrudan, daha samimi etkileşim olanağı da sağlayacak.

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        SANAT DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ OLACAK

        Türkiye’nin önde gelen sanatçı ve galerilerini, koleksiyonerler ve sanatseverlerle buluşturacak olan Artweeks Istanbul, farklı sanat disiplinlerinden eserleri keşfetmek isteyenler için benzersiz bir platform oluşturacak.

        Artweeks Istanbul Solo Edisyon’da; MERKUR – Burak Kutlay, Ekrem Yalçındağ, Hüsamettin Koçan, Nilay Özenbay, Şeyda Cesur, Martch Art Project – Cenk Düzyol, Başak Çalışır, Pi Artworks – Kemal Seyhan, Özer Toraman, Kairos – Ecem Yüksel, Elif Özen, Sanatorium – Gizem Akkoyunoğlu, artSümer – Deniz Üster, Civan Özkanoğlu, Onur Gülfidan, Collect Gallery – Stela Vasileva, Ferda Art Platform – İnci Furni, Evin Art Gallery – Hakan Gürsoytrak, Emin Turan, Kader Genç, Olcay Art – Selim Turan, Seçil Erel, Deniz Kurdak, Mert Özgen, Hasan Sarıtaş Art Consultancy – Zafer Malkoç, Mine Art Gallery – Halil Akdeniz, Berna Erkün, Bahadır Yıldız, Nur Saygı ve MoCA gibi galerilerin yanı sıra Mehmet Dere, Fırat Engin, Suat Akdemir, Günnur Özsoy, Gülfem Kessler, Ahmet Oran, Şebnem Ercantürk, İrfan Önürmen, Antonio Cosentino, Nadide Akdeniz, Hazal Haznedaroğlu, Nilüfer Yıldırım, Seda Dokumacı, Mustafa Horasan, Şerife Bilgili Ercantürk, Metin Çelik, Meltem Sarıkaya, Ahmet Duru, Nihat Odabaşı ve Fatma Tülin gibi önemli sanatçıların kişisel sergileri sanatseverlerle buluşacak.

        İlk edisyonun düzenlendiği 2018 yılından bu yana aralıksız olarak yılda iki kez düzenlenen ve çağdaş sanatın en popüler buluşma adresleri arasında yer alan Artweeks Istanbul’un XI. Solo Edisyonu, The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’ta gerçekleştirilecek. Etkinlik yine herkese açık ve ücretsiz olacak.

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        #Artweeks Istanbul
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