Artvinli çift, 1783 tarihli kitabeyi Müze Müdürlüğü'ne verdi

Artvin'de 2021'de Müze Müdürlüğü kurulduğunu öğrenen Nazım Özdemir, babasından kalan, üzerinde eski Türkçe yazılar bulunan mermeri yetkililere verdi.

1783'TE YAPTIRILAN ÇEŞMEYE AİT!

Özdemir ve eşinin yıllarca evlerinde koruduğu mermerin, Osmanlı padişahlarından 3. Ahmed'in kızı Esma Sultan'ın kahyası Çelebi Efendi tarafından 1783'te Orta Mahalle Camisi yakınında yaptırılan çeşmeye ait kitabe olduğu belirlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, gazetecilere, Artvin için çok önemli bir tarihi eseri Müze Müdürlüğüne kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bölgede yüzey araştırmaları yapan arkeolog ve tarihçilerin uzun süredir izini sürdüğü kitabenin, önceki günlerde bir aile tarafından kendilerine teslim edildiğini belirten Aytekin, şöyle devam etti:

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"Ailemiz, Müze Müdürlüğünün kurulduğunu duyunca yıllardır çok sağlam şekilde muhafaza ettikleri bu kitabeyi bize teslim ettiler. Uzmanlarımızın yaptıkları araştırma neticesinde de kitabenin gerçekten Çelebi Efendi çeşmesine ait olduğunu gördük. Bunlar bizim için önemli eserler, tarihimize ışık tutan eserler. Ailemize, kitabeyi bugüne kadar çok ciddi şekilde muhafaza ettikleri ve sonrasında da bize teslim ettikleri için teşekkür ediyorum."