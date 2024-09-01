Artvin'de sel: Park halindeki otomobili dere yuttu
Artvin'de etkili olan sağanak, sel ve taşkına neden oldu. Park halindeki bir otomobil, taşan dereye düşerek, metrelerce sürüklendi.
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Artvin'de dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
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Gök gürültülü sağanak sonucu merkez ilçeye bağlı Yukarı Maden köyünde de dere taştı, yollar taş ve suyla doldu.
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Park halindeki Orhan Erdem'e ait otomobil, taşan dereye düştü.
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Otomobil, derede yaklaşık 200 metre sürüklenip, taşlara çarparak durdu.
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AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, İl Özel İdaresi ekipleri, sel ve taşkın sonucu kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.