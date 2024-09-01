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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de sel: Park halindeki otomobili dere yuttu | Son dakika haberleri

        Artvin'de sel: Park halindeki otomobili dere yuttu

        Artvin'de etkili olan sağanak, sel ve taşkına neden oldu. Park halindeki bir otomobil, taşan dereye düşerek, metrelerce sürüklendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:00
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          Artvin'de dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

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          Gök gürültülü sağanak sonucu merkez ilçeye bağlı Yukarı Maden köyünde de dere taştı, yollar taş ve suyla doldu.

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          Park halindeki Orhan Erdem'e ait otomobil, taşan dereye düştü.

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          Otomobil, derede yaklaşık 200 metre sürüklenip, taşlara çarparak durdu.

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          AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, İl Özel İdaresi ekipleri, sel ve taşkın sonucu kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

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