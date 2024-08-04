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        Haberler Spor Basketbol STBL Arturs Zagars yeni sezonda Fenerbahçe Beko forması giyecek - Basketbol Haberleri

        Arturs Zagars yeni sezonda Fenerbahçe Beko forması giyecek

        Fenerbahçe Kulübü, geçen yıl Litvanya ekibi Wolves'a kiralanan Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars'ın yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 04.08.2024 - 18:40
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        Arturs Zagars, tekrar Fenerbahçe'de
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Kulübü, geçen yıl Litvanya ekibi Wolves'a kiralanan Arturs Zagars'ın bu yıl sarı-lacivertli formayı giyeceğini açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu başında transfer edilen ve geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Litvanya’nın Wolves ekibinde geçiren Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Sporcumuza, 'Fenerbahçe ailesine tekrar hoş geldin' diyor ve takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezon Wolves ile Litvanya liginde 19 karşılaşmaya çıkan Zagars; 10,2 sayı, 3,4 asist ve 1,8 ribaunt istatistikleri yakaladı.

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