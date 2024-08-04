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        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri, Güney'i ülkesindeki sel felaketinin boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçladı | Dış Haberler

        Kuzey Kore lideri, Güney'i ülkesindeki sel felaketinin boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçladı

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını iddia eden Güney Kore'ye tepki gösterdi. Kim, Güney Kore medyasının uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınadı. Diğer yandan Kim, selin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmış, Kim'in bu görüntüleri dünya basınında geniş yer almıştı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:23
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        • 1

          Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore medyasını ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınadı.

        • 2

          Yonhap'ın haberine göre Kim, Güney Kore'nin Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığına dair açıklamasına tepki gösterdi.

        • 3

          KİM'DEN GÜNEY KORE'YE: DÜŞMAN

          Kim, Güney Kore medyasını Kuzey Kore'deki sel felaketinin boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınadı.

        • 4

          Güney Kore'yi değişmez bir düşman olarak nitelendiren Kim, Kuzey Kore'nin imajını zedelemek için propaganda yapıldığını savundu.

        • 5

          KİM ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞTI

          Kim'in ülkesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı anlar görüntülenmişti

        • 6

          Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.

        • 7

          Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

        • 8
        • 9

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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