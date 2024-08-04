İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
Bakırköy'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanı çöktü. Hastanede tedavi gören 8 bebek tahliye edilirken, farklı bir üniteye sevk edilen ve prematüre olduğu öğrenilen bir bebek hayatını kaybetti.
Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen patlama nedeniyle asma tavan çöktü.
İhbar üzerine hastaneye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 BEBEK TAHLİYE EDİLDİ
Çökme sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebek itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Patlayan sıcak su borusundan akan sular koridoru basarken, tavanda hasar meydana geldi.
BİR BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, tahliye işlemlerinin ardından farklı bir üniteye transfer edilen bir bebeğin sağlık durumu kötüleşti.
Kuvözde tedavi gören yenidoğan prematüre bebek hayatını kaybetti.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İTFAİYEDEN AÇIKLAMA
İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen patlamada asma tavanda çökme meydana geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebek ekiplerimiz tarafından tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.