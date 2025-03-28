Artık tüm sigorta poliçeleri bir arada - İş-Yaşam Haberleri

Artık tüm sigorta poliçeleri bir arada - İş-Yaşam Haberleri

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yaptığı açıklamada "Sigortacılık alanında vatandaşlarımıza hızlı, kolay ve etkin bir erişim sağlama ve işlem yapma imkanları sunmak üzere geliştirilen “Özel Sigortalarım” uygulaması e-Devlet mobil ve web uygulama kanalları üzerinden kullanıma açılmıştır" denildi.

TÜM SİGORTALAR TEK EKRANDA

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Söz konusu uygulama ile farklı sigorta şirketlerinden sahip olunan poliçelere araç, sağlık, can ve yangın branşları altında özet ve detay seviyede e-Devlet “Özel Sigortalarım” tek ekranı üzerinden ulaşılabilecek. Özel sigortalarım ile sadece bireysel sigorta poliçeleri değil, aynı zamanda DASK, TARSİM ve BES sözleşmeleri de kolayca görüntülenebilecek.

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Uygulama sayesinde;

Yaşayan ve sonlanmış poliçelerin özet bilgilerine,

Yenileme tarihi yaklaşan poliçeler için kalan gün bilgisine,

Poliçe ve hasar detaylarına,

Kredi bağlantılı poliçelerde banka ve şube bilgilerine,

İlgili çağrı merkezi iletişim bilgilerine, hızlı ve kolay erişimin yanı sıra aynı ekranda poliçe ve hasarlara ilişkin şikâyet kaydı oluşturma ve takip etme imkânı da sağlanıyor.