Artık dışarıda yemenize gerek yok: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz patlıcan kebabı tarifi!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kebapların birçok çeşidi bulunuyor. Bu çeşitlerden biri olan patlıcan kebabı ise hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek olmasıyla sofraları süslüyor. İşte, evde kolayca hazırlanabilen patlıcan kebabının yapılışı...