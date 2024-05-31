Arter'de sanatla dolu 'Uzun Cumartesi'

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SERGİLER

Ömer Koç Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerle oluşturulan, Arter’in ilk özel koleksiyon sergisi Farz Et Ki Sen Yoksun; Johanna Gustafsson Fürst ile Dilek Winchester’ın bireysel üretimlerini biraraya getiren GLOSSOLALALA; Şakir Gökçebağ’ın yerleştirme, heykel ve fotoğraflarından oluşan Göründüğü Gibi başlıklı kişisel sergisi; Dünyanın önde gelen fotoğraf ve sürdürülebilirlik ödülü Prix Pictet’in onuncu döneminde finale kalan 12 seçkin fotoğrafçının yapıtlarına yer veren Prix Pictet Human ve Jackie Matisse’in uçurtmalarına tüm göz alıcılıklarıyla bütünlüklü bir bakış sunan Uçurtma Zamanı başlıklı sergi Arter’de devam ediyor. Sergiler, 8 Haziran’da Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında gece yarısına kadar ziyarete açık olacak.

REKLAM ÇOCUK ATÖLYESİ: “BEDENİMİN SESLERİ” 7–11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Bedenimin Sesleri” başlıklı atölye, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 11:00’de Arter’in -1. katındaki Atölye alanında gerçekleşecek. KeKeÇa Beden Perküsyonu ekibinden Gökçe Gürçay ve Timuçin Gürer’in yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye, Arter’deki GLOSSOLALALA başlıklı sergide yer alan, Dilek Winchester’ın Okunmayanlar Üzerine Koreografiler (2024) isimli serisinden yola çıkıyor. Bedenin bir enstrümana dönüşeceği atölyede, katılımcılar çeşitli oyunlar ve anlık koreografiler aracılığıyla bedenlerinin seslerini keşfedecekler. Çocuklar, “Bedenimin Sesleri” atölyesinin “sese yol açan hareket” yaklaşımı aracılığıyla müziği görülebilen, dansı ise işitilebilen bir olgu olarak tecrübe edecekler. Atölye çalışması için katılımcıların rahat kıyafetler giymesi önerilir.

REKLAM YETİŞKİN ATÖLYESİ: “HEYKELLEŞEN ŞİİRLER” Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğünde 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Arter’in Atölye alanında gerçekleşecek “Heykelleşen Şiirler” atölyesi, Johanna Gustafsson Fürst ile Dilek Winchester’ın bireysel üretimlerini bir araya getiren GLOSSOLALALA başlıklı sergiden hareketle şekilleniyor. Atölye kapsamında katılımcıların seçecekleri bir şiirin bir dizi müdahaleyle biçim değiştirmesi, maddeleşerek bir heykele dönüşmesi sağlanacak. Katılımcılar önce seçilen şiir üzerinden kendi deneysel metinlerini yazacaklar, ardından atölyedeki çeşitli malzemeleri kullanarak bu yeni metnin bir heykelini oluşturacaklar. Böylece dil, atölye boyunca kademeli şekilde soyutlanacak ve en sonunda dilsel bir öğe tamamen dil dışı bir anlama bürünecek.

REKLAM KÜTÜPHANE SÖYLEŞİLERİ: YEKTA KOPAN Arter, edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları mümkün bir ortam sunmayı amaçlayan, kitapların ortaya çıkış süreçlerinin odağa alındığı ve çeşitli okuma biçimlerinin yorumlandığı “Kütüphane Söyleşileri” serisinin ikincisinde, sanatın hemen bütün dallarıyla kurduğu yakın ilişkiyle bilinen yazar Yekta Kopan’ı ağırlayacak. İlk kitabı Fildişi Karası’ndan (2000) hayata çocukların dünyasından baktığı son öykü kitabı Bana Kuşlar Söyledi’ye (2021) disiplinlerarası ilişkiler kurmayı ve farklı yaşamlardan bilgiler derlemeyi yazın anlayışının merkezinde tutan Kopan, sanatın rolünü edebiyat penceresinden ele alacak. Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında 8 Haziran’da saat 17:00’de Arter Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşiye katılmak için ogrenme@arter.org.tradresine mail atabilir ya da Biletix üzerinden kayıt olabilirsiniz.

REKLAM KONSER: AYYUKA Türkiye psikedelik müziğini kendilerine özgü bir tarzda yeniden canlandıran AYYUKA, 8 Haziran akşamı 22:00’de Karbon’da olacak. 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren grup, ana akım nostaljilere kapılmadan 1970'ler Türk müziğinin farklı seslerini keşfederek, benzersiz bir işitsel ifade biçimi geliştiriyor. Dick Dale, John Frusciante, Erkin Koray ve Orhan Gencebay gibi müzisyenlerden esinle odaklarına gitarı alan grup, film müzikleri ve doğaçlamaya olan tutkularını da performanslarına dahil ederek şarkılara beklenmedik yorumlar katıyor.

AYYUKA, 2007'de kendi adlarını taşıyan ilk albümlerinin hemen ardından Sonic Youth ve Jonathan Richman ile aynı sahneyi paylaştı. Tamamen enstrümantal olarak kaydedilen üçüncü stüdyo albümleri Sömestr, plak koleksiyoncuları için kült bir albüm haline geldi. 2019 yılında Tantana Records etiketiyle yayınladıkları Maslak Halayı albümünde yer alan ve dünya çapında ilgi gören parçaları Yukadans’ın ardından, 4 yeni enstrümantal parçadan oluşan 2024 çıkışlı kısaçalarları Zaman Ziyan, dinleyicilere farklı müzikal manzaralar yaratan bir kaleydoskop sunuyor.

Deneysel yazım tekniklerini müziğe aktaran AYYUKA, bu son albümleri ile afro-beat, funk, bossanova ve arabesk gibi türler arasında çıktıkları yolculuğu 8 Haziran saat 22:00’de Arter’in performans salonu Karbon’a taşıyacak. Konser biletleri, Mobilet ve Biletix üzerinden temin edilebilir. REHBERLİ TURLAR Arter Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilen Rehberli Turlar, katılımcıların çağdaş sanat yapıtlarını kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” uygulamasının geçerli olacağı 8 Haziran’da, saat 12:00’de İngilizce, 13:00 ve 15:00 saatlerinde ise Türkçe olarak gerçekleşen rehberli turlara ek olarak; 19:00, 20:30 ve 22:00 saatlerinde rehberli turlar düzenlenecek. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu rehberli turlar için tur saatinden önce giriş katındaki gişeden bilet temin edilmesi gerekmektedir. Rehberli turlar, sınırlı kontenjanla Paribu kullanıcılarına ücretsizdir.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.