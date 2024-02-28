Artemis Halı talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Artemis Halı halka arzının büyüklüğü 507 milyon TL olarak açıklanırken, halka açıklık oranı ise yüzde 25.37 olarak belirtildi. Peki, "Artemis Halı halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Artemis Halı kaç lot verdi, 'ARTMS' ne zaman işlem görecek? İşte Artemis Halı halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...