Çağatay Çelik yazdı: Genişlik değil, enflasyon!

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İyi bir karşı pres takımı olan Galatasaray ligde daha farklı bir oyun oynasa da bunun temeli de hareketlilik. Bu oyunu üst düzeyde oynamak için de ritim bulmanız gerekiyor. Galatasaray için aylardır söylediğimiz şey yaz transfer döneminde yanlış oyuncuların alınması kadar kadro mimarisindeki hatalardı. İdeal 11’ini ancak ocak ortası gibi bulabilen Okan Buruk’un elinde geniş bir kadro olsa da yeterli bir kadro olduğundan söz edemeyiz.

Sağ ve sol beklerdeki vaziyetten bağımsız bu kadroyu taşıyan isimlerin ekseriyeti geçen sezondan kalan oyuncular. Bu futbolcuların sayıları ne kadar artarsa Galatasaray’ın futbolu da o kadar artıyor. Elinizde 28-30 değil, 45 futbolcu da olsa sezon boyunca oynatabileceğiniz oyuncu da onlara verebileceğiniz süreler de belirli. Türkiye’de üç kulvarda mücadele edecek takımlar için geniş kadro kurulması gerektiği ezberi takımları bazen yanlış noktalara sürüklüyor ancak 18-20 kişilik kadrolardan sonrası genişliğe değil enflasyon olarak tanımlanıyor. Bu tanımı da ben değil UEFA, benchmark raporunda yapıyor. REKLAM

İlk yarıdaki pas ritminin bozukluğu, derbi öncesi konsantrasyon eksikliğini, ilk ve ikinci pas tercihlerinin hepsi aynı yola çıkıyor. Sezonun son dilimine yaklaşılsa da maç ritmi bulunmayan, maç ritmi olsa da birbirini tanımayan bir oyuncu grubuyla düzgün futbol oynayamazsınız. Kadroyu 30 sınırına getirdiğinizde bu oyunculara bir noktada forma vermeniz gerekir ve çeyrek final- yarı final gibi turlar bunu kaldırmaz.

Okan Buruk’a yöneltilen tek tük eleştirilerin çoğunu haksız bulsam da aralarında en yersizi kadro tercihleri. Galatasaray ne zaman rotasyon yapsa az forma şansı bulanlar, neden kulübede oturduklarını kanıtlıyor. Ciddi bir maaş yüküne neden oyuncular Zaha, Tete gibi isimler buldukları her sürede akıllara tek fikri getiriyor: Okan Buruk’un kadro adaletinden sual olunmaz.