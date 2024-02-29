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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vicdansız! 4 köpek ile 3 kediyi zehirleyerek öldürdü

        Bodrum'da 4 köpek ile 3 kediyi zehirleyerek öldüren şüpheliyi özel ekip yakaladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 köpek ile 3 kedinin zehirlenip öldürüldüğü, 5 köpeğin ise tedaviye alınarak kurtarıldığı olayla ilgili 55 yaşındaki İbrahim Özlem, 72 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen özel ekip tarafından tespit edilerek yakalandı. Tutuklanan Özlem'in ifadesinde, göçmenlerin kendisini zorladığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Özlem, cezaevine sevk edildiği sırada hayvanseverler tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 19:09 Güncelleme: 29.02.2024 - 19:09
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        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
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        Muğla'daki olay, 24 Şubat'ta Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, 9 köpek ile 3 kediyi bitkin halde buldu. Ağızlarından salyalar akan hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi. Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance) bölgeye sevk edildi.

        Zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1'i sahipli, 4 köpek ile 3 kedi, ekiplerin müdahalesine rağmen öldü. Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de 5 köpek tedaviye alındı. Zehirlenen köpeklerden 2'si tedavi edilip adreslerine bırakıldı, 3 köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, kısırlaştırma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Köpeklerin tedavilerinin ardından yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi.

        TAVUK PARÇALARINA TOZ ZEHİR KARIŞTIRMIŞ

        Olayın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) özel ekip kurdu. Ekipler, bölgede bulunan 45 ayrı noktada bulunan kamera kaydını incelemeye aldı. 72 saatlik görüntüyü inceleyen ekip, şüphelinin İbrahim Özlem olduğunu belirledi. Ekipler, bir iş yerinde bekçilik yapan Özlem'in adresine operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan Özlem, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'evcil hayvanları kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklanırken, adresinde yapılan aramada toz halinde zehir bulundu. Zehir karıştırdığı tavuk parçalarını sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bıraktığı belirlenen Özlem'in ifadesinde, göçmenlerin kendisine tavuk dolu poşet vererek, sokağa bırakması için zorladıklarını ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

        Özlem cezaevine sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Sokak hayvanlarını neden öldürdünüz" sorusunu yanıtsız bırakırken, hayvanseverlerin tepkisiyle karşılaştı. Şüphelinin bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin elindeki poşetle yürüdüğü anlar yer aldı.

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