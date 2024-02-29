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        Haberler Spor Futbol Paul Pogba futboldan 4 yıl men edildi! - Futbol Haberleri

        Paul Pogba futboldan 4 yıl men edildi!

        İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Paul Pogba, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl futboldan men edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:36
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        Pogba'ya dev ceza!
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        Kariyerini Juventus'ta sürdüren Fransız yıldız Paul Pogba'ya büyük bir ceza geldi.

        Goal Italia'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki Paul Pogba, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl futboldan men edildi.

        Pogba, Juventus'un 20 Ağustos 2023'te Udinese ile oynadığı lig maçının ardından yapılan testlerde dopingli çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de Fransız yıldızın numunesinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

        Pogba, doping testinin pozitif çıkmasının ardından eylül ayından bu yana forma giyemiyor.

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