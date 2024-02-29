İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde şoke eden hırsızlık olayı yaşandı

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Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Devlet Opera ve Balesi'nce bu akşam saat 20.00’da sahnelenen Giselle Bale isimli gösterinin ilk perdesi sırasında soyunma odasına giren bir şahıs değerli eşyalar ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı.

KALIN MONTLU, KAŞKOLLU VE MASKELİ

Hırsızın soyunma odasına nasıl girdiği henüz belirlenemediği belirtilirken, kalın montlu, kaşkollu ve maskeli hırsızın görüntülerine saat 20.20 sularındaki kamera kayıtlarına yansıdı.

6 AKILLI TELEFON VE BİR MİKTAR PARA

Olayın mağdurlarından bir sanatçı 6 akıllı telefon, 1 akıllı saat, birkaç cüzdan ve para ile marka montlar soyunma odasından çalındığını ifade etti. AKM'ye gelen emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜNLÜ ROMANI AKILLARA GETİRDİ

AKM'de yaşanan hırsızlık olayı Fransız gazeteci ve polisiye yazarı Gaston Leroux’nun birçok defa beyaz perdeye uyarlanan, müzikaliyle yıllardır izleyicilerin hafızasına kazınan, okurlara Frankenstein’ın canavarı ve Dracula gibi unutulmaz bir karakteri tanıtan Operadaki Hayalet adlı gotik romanı akıllara getirdi.