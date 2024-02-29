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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hogır Alay'ın mezarı cinayet şüphesi ile açıldı

        Hogır Alay'ın mezarı cinayet şüphesi ile açıldı

        25 yaşındaki Hogır Alay, Almanya'da mülteci kampındayken hayatını kaybetmiş, ailesi cenazesini Mardin'in Kızıltepe ilçesine defnetmişti. Alay'ın ailesi cinayet şüphesi ile savcılığa başvurdu, mezarın açılması ve otopsi yapılması kararı alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 23:16 Güncelleme: 29.02.2024 - 23:16
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        Hogır Alay'ın mezarı cinayet şüphesi ile açıldı
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        Almanya’da mülteci kampındayken kaybolan, 25 gün sonra cansız bedeni ağaçta asılı halde bulunan ve memleketi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde defnedilen Hogır Alay’ın (25) mezarı, cinayet şüphesiyle açıldı.

        Alay’ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsiyle belli olacak. Kızıltepe ilçesinden eşi ile birlikte gittiği Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyaleti'ne bağlı Kusel şehrindeki mülteci kampında kalan Hogır Alay, 11 Ekim 2023’te kayboldu.

        Fotoğraf: DHA

        AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU

        Alay’ın cansız bedeni, 4 Kasım’da mülteci kampının yakınlarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu. Eşi cenazeyi alarak Türkiye’ye getirdi. Alay’ın cenazesi, Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

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        Fotoğraf: DHA

        Durumdan şüphelenen ailesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, öldürülme şüphesi üzerine, yeniden otopsi yapılmasını istedi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, Alay’ın mezarının açılması için karar verildi.

        Mezardan çıkartılan cenaze, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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