Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli, yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te belediye otobüsünde tartıştıkları engelli R.P. (77) ve eşi H.P'yi (71), babası İ.T. ile darbettiği gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.O.T. (17), savcılığın talimatı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...

Fotoğraf: İHA

NE OLMUŞTU?

Toroslar'da 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli R.P. ve eşi H.P'yi darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedilmiş, şikayet üzerine gözaltına alınan İ.T'nin tutuklanmış, oğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.