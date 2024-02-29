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        Haberler Gündem Güncel Türkiye Bisiklet Federasyonu duyurdu: "Bisiklet ve Trafik" dersi artık müfredatta - Güncel haberler

        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta

        Türkiye Bisiklet Federasyonu, sürücü kursu müfredatına "Bisiklet ve Trafik" adlı bir dersin eklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Ülkemizde motorlu araç sürücüleri tarafından az bilinen bu konu, sürücü kurslarında verilecek dersler ile pekiştirilecek ve farkındalığın artması sağlanacaktır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 17:12 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:14
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        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
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        Türkiye Bisiklet Federasyonu, sürücü kursu müfredatına "Bisiklet ve Trafik" adlı bir dersin eklendiğini açıkladı.

        Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Bisiklet Federasyonu Bisikletli Ulaşım Trafik ve Yol Emniyeti Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan başvuru üzerine; sürücü kursları müfredatına eğitim içeriklerinin eklenmesi kabul edilmiştir.

        "FARKINDALIĞIN ARTMASI SAĞLANACAK"

        Bu kapsamda sürücü kurslarında Trafik Adabı Ders Programı dahilinde "Bisiklet ve Trafik" konulu yeni dersler eklenecektir. Karayolları Trafik Kanununa göre bisiklet, motorsuz bir taşıt olarak yolun sağ şeridini kullanabilir ve diğer taşıtlar gibi yol hakkına sahiptir.

        Ülkemizde motorlu araç sürücüleri tarafından az bilinen 'Bisikletin Trafikteki Yeri ve Hakları' konusu sürücü kurslarında verilecek dersler ile pekiştirilecek ve farkındalığın artması sağlanacaktır."

        Fotoğraf: AA

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