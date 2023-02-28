Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Depremler devam edecek mi, tekrar deprem olur mu? Uzman isimler uyardı! Artçı depremler ne kadar sürecek?

Uzman isimler cevapladı: Artçı depremler ne kadar sürecek?

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından 20 Şubat'ta Hatay 6.4 ve 5.8 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı. Elazığ, Sivas, Niğde, Malatya, Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgeleri artçı sarsıntılar sürerken uzman isimlerden uyarılar peş peşe geldi. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerin 2 yıl süreceğini ifade etti.

Giriş: 28.02.2023 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Türkiye; Hatay, Elazığ, Sivas, Niğde, Malatya ve Adıyaman depremleriyle sallandı. Kırılan fayların yeni depremleri tetikleyeceği endişesi oluşurken uzman isimler "Depremler devam edecek mi, tekrar deprem olur mu?" sorularına yanıt verdi. İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz depremlerin devam edeceğini ifade ederken, Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise depremlerin 2 yıl süreceğine dikkat çekti.

  • DEPREMLER PEŞ PEŞE GELİYOR

    Bu depremlerle yeniden ortaya çıkan deprem korkusu bitmedi. 20 Şubat'ta Elazığ'daki 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldık. 24 Şubat'ta Sivas ve Malatya'da 4.7 büyüklüklerinde, 25 Şubat'ta Niğde'de 5.3, Malatya'da dün 5.6, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ise 5 büyüklüğünde depremler birbirini izledi. Depremin son adresi ise dün gece 4.1 ile akşam saatlerinde İzmir Körfezi oldu.

  • DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

    Peş peşe yaşanan bu depremlerin nedenini ve devam edip etmeyeceğini konunun uzmanları jeologlar, Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı. İşte yer bilimcilerin deprem fırtınasına ilişkin değerlendirmeleri...

  • PAZARCIK 7.7 DEĞİL 7.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

    "Hepsi tek bir olay ama 7.7'nin içinde iki ya da deprem olduğunu düşünüyorum. Bir defa bizim 7.7 olarak ifade ettiğimiz 6 Şubat'ta yaşanan Pazarcık depremini dünya 7.8 olarak kabul ediyor. Onu belirtmem gerekir. Bu depremin içinde en az iki üç deprem var. Bu deprem 7.6 ile kuzeyde Elbistan'ı tetikledi.

  • "BÖLGENİN ETKİLENMESİ SONUCU YAŞANIYOR"

    Sonra Samandağ 6.4 ile tetiklendi. Sonra onun içerisinde iki tane daha 6 büyüklüğünde oldu. Onlar da yine 7.8'in peşinden geldiler. 5'lik depremlerin çoğu artçı, uzakta olan depremlerse tetiklenme ile yaşandı. Daha uzakta olan depremler, büyük depremin etkisiyle gelişen depremler. Bingöl'de olan da Niğde Bor'da olan da bölgenin etkilenmesi sonucu yaşandı.

  • "DEPREMLER DEVAM EDECEK"

    Bu depremler devam edecek. En azından birkaç ay, azalarak da olsa devam edecek ama arada büyük de olabilir. Genel olarak ana şokun bir altına kadar beklenir, mutlaka olacak değil ama 7.8'i gördük ve 6.8'e kadar çıkabileceği biliniyor.

  • "ARTÇILARA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

    Artçılara dikkat etmek gerekiyor. Dün yaşadığımız Malatya'daki olay çok acı. Defalarca söylememize rağmen insanlar enkazlara giriyor ve molozların altında kalıyor. Buna lütfen dikkat edelim."

  • "İKİ BÜYÜK DEPREM BUNUN ETKİSİYDİ"

    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir şu değerlendirmede bulundu:

    "6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri; 24 Ocak 2020'de Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin tetiklemesi sonucu oldu. Elazığ depremi sonrası Pütürge'nin güney kısmında stres birikmesi söz konusu oldu. İki büyük deprem bunun etkisiydi.

  • "DAF ÜZERİNDEKİ TÜM DEPREMLER BİRBİRİYLE BAĞLANTILI"

    Pazarcık ile Amanos segmenti, Elbistan ile 2. Çardak Doğanşehir hattı kırıldı. Sürgü Fayı kırılmadı. 1986'da kırılan Sürga Fayı enerjiyi transfer etti. DAF'ın kolları Pütürge'den sonra at kuyruğu şeklinde saçaklanıyor. Doğu Anadolu Fayı hattı üzerinde olan tüm depremler birbiriyle bağlantılı.

    "EN AZ 2 YIL DEPREMLER SÜRECEK"

    Elazığ'ın tetiklemesiyle 2 yıl sonra Maraş'ı yaşadık. İzmir depremlerinin artçıları devam ediyor. Böyle büyük bir depremin ardından bölgede en az 2 yıl daha deprem bekliyorum."

  •  

    BÖLGEDEKİ DEPREMLER, BÜYÜK DEPREMLERİN ETKİSİ

    İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, şu değerlendirmede bulundu:

    "Kahramanmaraş depremleri bölgeyi, KAF'a, Erzincan'a kadar etkilemiş durumda. Bölgede yaşanan Malatya dahil hatta Niğde Bor depremini de içine alabiliriz; Doğu Anadolu Fay (DAF) Hattı üzerindeki depremler büyük depremlerin etkileşimiyle yaşandı. İzmir depremini ise bunun dışında tutmak gerekiyor. Orada kendi başına olan depremler olarak görüyorum.

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK"

    Bu depremler elbette devam edecek. Yaşanan deprem ne kadar büyük ise etkisi de o kadar uzun olur. Bölge olarak DAF'da devam edebilir. Bununla birlikte KAF üzerinde Yedisu civarında da deprem riski devam ediyor."

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.