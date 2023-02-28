Uzman isimler cevapladı: Artçı depremler ne kadar sürecek?

BÖLGEDEKİ DEPREMLER, BÜYÜK DEPREMLERİN ETKİSİ

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, şu değerlendirmede bulundu:

"Kahramanmaraş depremleri bölgeyi, KAF'a, Erzincan'a kadar etkilemiş durumda. Bölgede yaşanan Malatya dahil hatta Niğde Bor depremini de içine alabiliriz; Doğu Anadolu Fay (DAF) Hattı üzerindeki depremler büyük depremlerin etkileşimiyle yaşandı. İzmir depremini ise bunun dışında tutmak gerekiyor. Orada kendi başına olan depremler olarak görüyorum.

"DEPREMLER DEVAM EDECEK"

Bu depremler elbette devam edecek. Yaşanan deprem ne kadar büyük ise etkisi de o kadar uzun olur. Bölge olarak DAF'da devam edebilir. Bununla birlikte KAF üzerinde Yedisu civarında da deprem riski devam ediyor."