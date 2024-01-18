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        Haberler Sağlık Artan enfeksiyonları engellemek için hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmalı

        Artan enfeksiyonları engellemek için hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmalı

        Prof. Dr. Galip Ekuklu, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için Covid-19 salgını dönemindeki gibi hijyen, sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyulması tavsiyesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:47 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:48
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        Yatak döşek yatırıyor! Paçavra hastalığı uyarısı!
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        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, havanın soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını söyledi.

        Kış aylarında kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirildiğini ve sosyal mesafeye uyulmadığını ifade eden Ekuklu, "Solunum yolu enfeksiyonları, halk arasında 'paçavra hastalığı' denen, kişiyi yatağa düşürecek daha ağır grip tablolarıyla bu dönemlerde daha çok karşılaşıyoruz. Yoğun bakımlarda doluluk oranlarının arttığını görüyoruz. Yatış nedenlerine bakmak gerekir, bunun için testler yapılmalı" dedi.

        "MASKE TAKMA ORANI YÜZDE 1-2 CİVARINDA"

        Ekuklu, son dönemde dünya genelinde Covid-19 görülme sıklığının arttığını dile getirdi.

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        Enfeksiyonlarla mücadelede gerekli bireysel önlemlerin alınmadığını belirten Ekuklu, salgın döneminde uygulanan bütün tedbirlerin bırakıldığını vurguladı.

        Soğuk havalarda kapalı ortamda uzun süre kalmanın bulaş riskini arttırdığını anlatan Ekuklu, "Kapalı ortamda, toplu taşımada maske takmıyoruz. Hastanelerde sağlık çalışanları ve hastalar dahil olmak üzere maske takma oranı yüzde 1-2 civarında. Bizim geleneklerimiz olan tokalaşma ve sarılmaya yeniden döndük. Sosyal mesafeye uymuyoruz. Önlem almadığımız zaman hastanelerde yoğun bakımlarda yatışların artmasına şaşırmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

        "AĞIR TABLOLARLA KARŞILAŞABİLİYORUZ"

        Prof. Dr. Ekuklu, solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmaması için özellikle hasta olan kişilerin maske takması gerektiğine vurgu yaptı.

        Sağlıklı yaşam kurallarına riayet edilmesi tavsiyesinde bulunan Ekuklu, şunları kaydetti: "Karşımızda bir virüs ailesi var, bulaşmaları için onlara tüm imkanları veriyoruz. Hava sıcaklığında ani değişimler, küresel ısınmanın etkileri var, mevsimsel etkiler mevcut. Bağışıklık sistemimizin zayıfladığı bir dönemdeyiz. Koruyucu önlemleri almadığımız zaman başta çocuklar, yaşlılar, gebeler ve kronik rahatsızlığı olanlar olmak üzere ağır tablolarla karşılaşabiliyoruz.

        Bu hastalıkları birbirimize biz bulaştırıyoruz. Bulaştırmamak elimizde, bunu geçmişte Covid-19 döneminde kanıtladık. Kurallara uyunca, maske takınca, sosyal mesafeye, el hijyenine dikkat edince solunum yolu enfeksiyonlarını Covid-19 döneminde daha az görüyorduk. Maske takılması, el hijyeni ve sosyal mesafeye uyulması tavsiye edeceğimiz önlemler."

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