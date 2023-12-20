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        Haberler Gündem Art Arda Nasıl Yazılır? TDK Bilgisi ile Art Arda Ayrı mı Bitişik mi Yazılır?

        Art Arda Nasıl Yazılır? TDK Bilgisi ile Art Arda Ayrı mı Bitişik mi Yazılır?

        Türk Dil Kurumu, Türkçenin yazım kurallarını belirleyerek dilin doğru kullanımını sağlar. "Art arda" ifadesi, Türkçede sıklıkla kullanılan bir zarf olup, peş peşe veya ardışık anlamında kullanılır. "Art arda" kelimesinin yazımı, dilimizin anlaşılırlığı ve doğruluğunu etkileyebilir. Peki, art arda ikilemi nasıl yazılır, bitişik mi yoksa ayrı mı yazılmalı? Bu yazıda, "art arda" ifadesinin TDK kılavuzlarına uygun yazımı ve bu doğru yazımın dilimizdeki yerini ele alacağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:09
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        Art arda nasıl yazılır?
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        "Art arda" terimi, Türkçede bir dizi olayın veya durumun peş peşe gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, anlatımda sıralamalar yaparken ve sürekliliği vurgularken sıklıkla karşımıza çıkar. Türkçede zarfların doğru yazımı, anlatımın etkinliği ve dilin netliği açısından büyük önem taşır. "Art arda" ifadesinin yazım şekli, dilimizin doğru kullanımını ve anlamının açıklığını gösterir. Bu metinde, "art arda" ifadesinin yazım kurallarını ve dilimizdeki etkisini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

        "ART ARDA" İFADESİNİN DOĞRU YAZIMI NEDİR?

        TDK'ya göre "art arda" ifadesi ayrı yazılır. Bu ifade, Türkçede birbirini takip eden olaylar veya durumlar için kullanılır ve günlük dilde geniş bir kullanım alanına sahiptir. "Art arda" ifadesinin ayrı yazılması, dilimizin anlatım kurallarına ve ifade zenginliğine uygun bir uygulamadır. Yazı dili içinde bu ifadenin bitişik yazılması, anlamın netliğini ve dilin doğruluğunu bozar. Bu nedenle, "art arda" ifadesinin ayrı yazılması, Türkçe'nin doğru kullanımını yansıtır.

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        Örnekler:

        • Olaylar art arda gelişti.
        • Maçlarda art arda galibiyetler elde ettiler.
        • Sorunlar art arda ortaya çıktı.

        "ART ARDA" VE "ARTARDA" KARIŞIKLIĞI

        "Artarda" şeklinde bitişik yazılan ifade, TDK'nın belirlemiş olduğu yazım kurallarına uygun değildir. "Art arda" ifadesi, peş peşe veya ardışık anlamında kullanılan iki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur ve bu iki kelime arasında bir boşluk bulunmalıdır. Bu iki farklı yazım şekli arasındaki fark, ifadenin anlamını ve netliğini etkileyebilir. "Art arda" ve "artarda" arasındaki ayrım, dilimizin doğru kullanımı ve anlatım netliği açısından önemlidir.

        Örnekler:

        • Art arda gelen telefon çağrıları vardı.
        • Gösteriler art arda devam etti.
        • Art arda başarılı sonuçlar elde ettiler.

        SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR VE DOĞRU KULLANIM

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        Türkçede "art arda" ifadesinin yanlış yazımı, özellikle günlük iletişim ve yazışmalarda sıkça görülen bir durumdur. Bu ifadenin bitişik olarak yazılması, cümlenin anlamının ve doğruluğunun bozulmasına sebep olur. "Art arda" ifadesinin ayrı yazılması, bu zarfın doğru kullanımını yansıtır ve Türkçe'nin anlatım netliğini korur. Bu doğru kullanım, hem yazılı metinlerde hem de sözlü iletişimde ifadenin doğruluğunu ve zarafetini korur.

        Örnekler:

        Yanlış: Olaylar artarda oldu.

        Doğru: Olaylar art arda oldu.

        Yanlış: Artarda güzel günler bekliyor bizi.

        Doğru: Art arda güzel günler bekliyor bizi.

        ART ARDA AYRI MI BİTİŞİK Mİ YAZILIR?

        Sonuç olarak, TDK kurallarına göre "art arda" ifadesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Bu ifade, Türkçede birbirini takip eden olayları veya durumları ifade eden bir zarf olarak sıkça kullanılır. "Art arda" ifadesinin doğru kullanımı, dilimizin netliğini ve anlatım zenginliğini yansıtır ve bu nedenle büyük önem taşır.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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