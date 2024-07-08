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        Haberler Dünya Sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme göre 1,64 derece arttı: "Art arda en sıcak 12. ay" | Dış Haberler

        Sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme göre 1,64 derece arttı: "Art arda en sıcak 12. ay"

        Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, Dünya'da sıcaklıklar Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasında sanayi öncesi döneme kıyasla 1,64 derece daha yüksek seyretti. Geçtiğimiz haziran ayında sıcaklıklar 1850-1900 arasındaki ortalama sıcaklıktan 1,5 derece daha artarak "art arda en sıcak 12. ay" olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:34
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        "Art arda en sıcak 12. ay"
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        Dünya'da sıcaklıklar, Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasında sanayi öncesi döneme kıyasla 1,64 derece daha yüksek seyretti.

        Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, geçtiğimiz haziranda sıcaklık 1850-1900 yılları arasındaki ortalama sıcaklıktan 1,5 derece daha artarak "art arda en sıcak 12. ay" olarak kayıtlara geçti.

        Dünya genelinde son 12 ayın ortalama sıcaklığı, 1991- 2020 yılları ortalamasının 0,76 derece üzerinde seyrederken, 1850- 1900 yılları ortalamasının 1,64 derece üzerinde gerçekleşti.

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        İKLİM DEĞİŞİMİ DEVAM ETTİKÇE YENİ REKORLAR KIRILACAK

        Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, iklim değişimi devam ettikçe sıcaklıkta yeni rekorlar kırılacağına işaret ederek, sera gazları atmosfere ve okyanuslara salındıkça bu sürecin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

        Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporuna göre, 1,5 derecelik sıcaklık artışı tropikal mercan resiflerinin yüzde 70 ile 90'ını yok edebilirken, 2 derecelik ısınma resiflerin tamamının yok olmasına neden olabilir.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #iklim değişikliği
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