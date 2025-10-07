Habertürk
        Arslantepe Höyüğü'nde bulunan iki eser ilk kez Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde bulunan 'silindir mühür' ile 'alev ve yaprak motifli fildişi plaket', Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergide ilk kez sanatseverleri ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:56 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:56
        İlk kez Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor
        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında, Arslantepe Karşılama Merkezi'nde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırlanan Cumhuriyet'in 102. Yılında 102 Eser Sergisi açıldı.

        Sergide, yaklaşık 5 bin 500 yıllık 'silindir mühür' ile 3 bin yıllık 'alev ve yaprak motifli fildişi plaket' ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Malatya Müzesi Müdürü Murat Ata, serginin özel bir önem taşıdığını belirtti.

        Kentte farklı tarihlerde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 29 eserin sergide yer aldığını ifade eden Ata, ziyaretçilerin sergiye ilgi gösterdiğini belirtti.

        Arslantepe Höyüğü'nün Anadolu'da kurulan ilk şehir devleti olma özelliğini taşıdığına dikkati çeken Ata, şu bilgileri verdi:

        "Sergide Arslantepe Höyüğü'nden çıkan iki eser öne çıkıyor. Bunlardan biri silindir mühür, diğeri ise alev ve yaprak motifli fildişi plaket. Yönetici sınıfına ait olduğunu düşündüğümüz mühür, bu yıl ilk kez sergileniyor. Alev ve yaprak motifli fildişi plaketin ise büyük olasılıkla mobilya aksesuarı olarak kullanıldığı değerlendiriliyor. Eserin fildişinden yapıldığı biliniyor. Benzer örneklerin Mezopotamya ve Filistin'de yaygın şekilde görüldüğü, buraya da ticaret yoluyla ulaştığı tahmin ediliyor. 4 Ekim'de açılışı yapılan sergimize yoğun bir ilgi var. Vatandaşlar, özellikle bu iki eseri görmek için burayı ziyaret ediyor."

        #arslantepe Höyüğü
        #Malatya
        #Kültür Yolu Festivali
