Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Arşivlerden gün yüzüne çıkan 10 Kasım’a özel az bilinen Atatürk fotoğrafları: Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları ve resimleri

        Arşivlerden gün yüzüne çıkan 10 Kasım'a özel az bilinen Atatürk fotoğrafları

        Her yıl 10 Kasım'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk'ün hayatı, yalnızca askeri başarılarıyla değil, düşünceleri ve ülkemize miras bıraktığı ilkelerle de ışık tutuyor. Bu özel günde, arşivlerden gün yüzüne çıkan, az bilinen Atatürk fotoğraflarıyla O'nun farklı yönlerine ve yaşamının bilinmeyen detaylarına tanıklık ediyoruz. İşte 10 Kasım'a özel arşivlerden Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 21:43 Güncelleme: 09.11.2024 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırdığı değerler, her 10 Kasım’da halkımızın gönlünde yeniden hayat buluyor. Ancak bu büyük liderin yaşamı yalnızca bildiğimiz fotoğraflardan ibaret değil. Bu haberde, arşivlerde saklı kalmış az bilinen Atatürk fotoğraflarına yer vererek, O’nun hayatına dair yeni karelerle tarihin izlerini keşfediyoruz. Bu fotoğraflar, Atatürk’ü Anma Günü'nde bize O'nun vizyonunu ve karakterini farklı bir pencereden görme fırsatı sunuyor. İşte 10 Kasım'a özel siyah beyaz az bilinen Atatürk fotoğrafları...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Habertürk Anasayfa