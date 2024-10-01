Arsenal- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi ikinci haftası dev maça sahne oluyor. Martinelli, Saka, Rice Havertz gibi yıldız isimlere sahip olan Arsenal, Luis Enrique yönetimindeki PSG'yi konuk ediyor. Zorlu müsabaka öncesinde her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Arsenal- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci hafta maçları kapsamında Arsenal ile PSG kozlarını paylaşıyor. Mikel Arteta yönetiminde geçtiğimiz sezondan bu yana sistemli oyunuyla göz dolduran Arsenal, tecrübeli teknik adam Luis Enrique'nin PSG'si karşısında kıyasıya bir mücadele verecek. Kritik karşılaşma öncesinde müsabakanın yayın kanalı ve şifresiz mi ekranlara geleceği sorusu ise araştırılan konular arasında. Peki, Arsenal- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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ARSENAL- PSG MAÇI NE ZAMAN?
Arsenal- PSG Şampiyonlar Ligi maçı 1 Ekim Salı (bugün) 22.00'de oynanacak.
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ARSENAL- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele tabii spor üzerinden yayınlanacak.
Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
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MİKEL ARTETA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafıori, Saka, Partey, Rice, Martinelli, Havertz, Trossard
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LUİS ENRİQUE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo, Zaire Emery, Joao Neves, Ruiz, Kang- In, Kolo Muani, Barcola
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İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR!
Arsenal;
White- Şüpheli
Tomiyasu- Diz sakatlığı
Zinchenko- Baldır gerilmesi
Tierney- Arka adele
Merino- Omuz sakatlığı
Odegaard- Bilek sakatlığı
PSG;
Dembele- Kadro dışı
Ramos- Bilek sakatlığı
Hernandez- Diz sakatlığı
Kimpembe- Kasık gerilmesi
Donnarumma- Şüpheli
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