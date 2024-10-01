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        Haberler Bilgi Spor Arsenal- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal- PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Arsenal- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi ikinci haftası dev maça sahne oluyor. Martinelli, Saka, Rice Havertz gibi yıldız isimlere sahip olan Arsenal, Luis Enrique yönetimindeki PSG'yi konuk ediyor. Zorlu müsabaka öncesinde her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Arsenal- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:24
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci hafta maçları kapsamında Arsenal ile PSG kozlarını paylaşıyor. Mikel Arteta yönetiminde geçtiğimiz sezondan bu yana sistemli oyunuyla göz dolduran Arsenal, tecrübeli teknik adam Luis Enrique'nin PSG'si karşısında kıyasıya bir mücadele verecek. Kritik karşılaşma öncesinde müsabakanın yayın kanalı ve şifresiz mi ekranlara geleceği sorusu ise araştırılan konular arasında. Peki, Arsenal- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          ARSENAL- PSG MAÇI NE ZAMAN?

          Arsenal- PSG Şampiyonlar Ligi maçı 1 Ekim Salı (bugün) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          ARSENAL- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

          Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele tabii spor üzerinden yayınlanacak.

          Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 4

          MİKEL ARTETA'NIN MUHTEMEL 11'İ

          Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafıori, Saka, Partey, Rice, Martinelli, Havertz, Trossard

        • 5

          LUİS ENRİQUE'NİN MUHTEMEL 11'İ

          Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo, Zaire Emery, Joao Neves, Ruiz, Kang- In, Kolo Muani, Barcola

        • 6

          İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR!

          Arsenal;

          White- Şüpheli

          Tomiyasu- Diz sakatlığı

          Zinchenko- Baldır gerilmesi

          Tierney- Arka adele

          Merino- Omuz sakatlığı

          Odegaard- Bilek sakatlığı

          PSG;

          Dembele- Kadro dışı

          Ramos- Bilek sakatlığı

          Hernandez- Diz sakatlığı

          Kimpembe- Kasık gerilmesi

          Donnarumma- Şüpheli

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