Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci hafta maçları kapsamında Arsenal ile PSG kozlarını paylaşıyor. Mikel Arteta yönetiminde geçtiğimiz sezondan bu yana sistemli oyunuyla göz dolduran Arsenal, tecrübeli teknik adam Luis Enrique'nin PSG'si karşısında kıyasıya bir mücadele verecek. Kritik karşılaşma öncesinde müsabakanın yayın kanalı ve şifresiz mi ekranlara geleceği sorusu ise araştırılan konular arasında. Peki, Arsenal- PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...