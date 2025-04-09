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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arsenal'ın zaferi dünya basınında yankılandı: Topçular'ın zaferi - Futbol Haberleri

        Arsenal'ın zaferi dünya basınında yankılandı: Topçular'ın zaferi

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ın konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 mağlup etmesi, dünya basınında yankılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:23
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        • 1

          İngiltere temsilcisi Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet, dünya spor basınında geniş yer buldu.

        • 2

          Arsenal'ın İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice'ın müsabakada 12 dakika içinde attığı iki muazzam frikik golünden övgüyle bahsedildi.

        • 3

          Birleşik Krallık merkezli uluslararası gazete The Guardian, "Declan Rice, Real Madrid'i siyah kuğular ve gümüş kurşunlarla devirdi" başlığını kullandı ve "Arsenal orta saha oyuncusu, Avrupa şampiyonlarını devirmek için 12 dakikada iki gol atmadan önce hiç serbest vuruş kullanmamıştı." diye yazdı.

        • 4

          İngiliz spor haberleri sitesi Sky Sports ise maçla ilgili haberine "Arsenal'ın Real Madrid karşısında aldığı galibiyetin ilham kaynağı Declan Rice ve Myles Lewis-Skelly" şeklinde başlık attı.

        • 5

          Amerikan spor sitesi ESPN ise Rice'ın galibiyetin başrolünde olduğunu vurgulayarak, "Declan Rice'ın 'sihirli' serbest vuruşları Arsenal'ın Real Madrid'i sersemletmesini sağladı." başlığını kullandı.

        • 6

          UEFA'nın internet sitesi de benzer bir şekilde Rice'ın performansını överek, "Arsenal 3-0 Real Madrid: Declan Rice'ın muhteşem serbest vuruşları Topçular'ın zaferine ilham verdi." ifadelerini kullandı.

        • 7

          Maçtan sonra Amerikan medya kanalı Amazon Prime'a konuşan Rice, "Bunu (maçı) kafamın alıp almayacağından emin değilim. Maçtan sonra telefonuma baktım ve her şey çığrından çıktı. Bir maçta ilk serbest vuruş golümü atmak çok özel bir şey. Sonra ikincisini attığımda... Kendime güvenim tamdı. Gerçekten nutkum tutuldu. Bu tarihi bir gece." değerlendirmesinde bulundu.

        • 8

          ABD'nin ünlü spor sitesi The Athletic'in muhabiri David Ornstein, İngiliz ekibinin etkili oyununu, "Arsenal ikinci yarıda bana göre bu rekabetin en üst seviyesinde şimdiye kadar gördüğümüz en iyi İngiliz, Avrupalı performanslarından birini sergiledi ve bunu hak ettiler." şeklinde yorumladı.

        • 9

          Eski Arsenal futbolcusu ve BBC muhabiri Matthew Upson ise Arsenal tribünlerinin galibiyet sevincine vurgu yaparak, "Etrafımız Arsenal'ı destekleyen yoğun bir kalabalıkla doluydu ve onlar da adeta çılgına dönmüşlerdi. Merdivenlerden aşağı yukarı koşuyor, çitlere tırmanıyorlardı. Burada oturup gollere böyle tepki verildiğini hiç görmemiştim. Biz de tam ortasındaydık. Yanımıza geliyorlar, bağırıyorlar, sırtınıza, omzunuza vuruyorlardı. Tam bir kargaşaydı. Bu maç, tüm taraftarların uzun, çok uzun süre hatırlayacağı gerçek üst sınıf anlara sahne oldu." yorumunu yaptı.

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