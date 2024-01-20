Arsenal evinde Crystal Palace'ı farklı yendi!
İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Arsenal, sahasında Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Crystal Palace’ı 5-0 yendi.
Arsenal'a farklı galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gabriel, 37. dakikada Dean Henderson (kendi kalesine), 59. dakikada Leandro Trossard, 90+4. ve 90+5. dakikalarda Gabriel Martinelli kaydetti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 43'e çıkarırken, Crystal Palace 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk olacak. Crystal Palace ise Sheffield United'ı ağırlayacak.