ARSENAL NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Lig'de Manchester City 88 puanla lider olurken Arsenal ile arasında iki puan bulunuyor. Arsenal'in şampiyon olabilmesi için Manchester City'nin West Ham ile oynayacağı müsabakada beraberlik ya da yenilgiyle sahadan ayrılması gerekirken, Arsenal'in ise Everton maçını kazanması gerekiyor. City beraberliği ve Arsenal galibiyeti durumunda ise iki takımda puanınını 89'a yükseltiyor.

Kısacası ikili averajda avantajlı durumda olan Arsenal, şampiyon olabilmesi için Manchester City'nin West Ham karşısında puan kaybetmesini ümit ediyor.