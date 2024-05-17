Arsenal- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de son haftaya girilirken şampiyonluk düğümü çözülüyor. Rakibi Manchester City'nin iki puan gerisinde ikinci sırada yer alan Arsenal, Everton ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Arsenal- Everton maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Arsenal- Everton" maçının detayları...
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Premier Lig'de şampiyonluk heyecanı son hafta maçlarıyla belli oluyor. Arsenal evinde Everton ile karşı karşıya gelirken Manchester City- West Ham United'ı ağırlıyor. Manchester City, Arsenal maçına bakmadan West Ham United maçını kazanması durumunda şampiyon oluyor. Öte yandan Arsenal, Everton karşısında galip gelerek Manchester City'nin hata yapmasını bekliyor. Peki, Arsenal- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...
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ARSENAL- EVERTON MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Arsenal- Everton maçı 19 Mayıs Pazar günü 18.00'de oynanacak.
Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 2'den yayınlanacak.
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ARSENAL SON DURUM
Premier Lig'de oynadığı 37 maçta 27 galibiyet 5'er beraberlik ve mağlubiyet alan Arsenal 86 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Mikel Arteta yönetiminde ligde harika bir sezon geçiren kırmızı- beyazlılar, son maçını kazanıp Manchester City'nin hata yapmasını bekleyecek.
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ARSENAL NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Lig'de Manchester City 88 puanla lider olurken Arsenal ile arasında iki puan bulunuyor. Arsenal'in şampiyon olabilmesi için Manchester City'nin West Ham ile oynayacağı müsabakada beraberlik ya da yenilgiyle sahadan ayrılması gerekirken, Arsenal'in ise Everton maçını kazanması gerekiyor. City beraberliği ve Arsenal galibiyeti durumunda ise iki takımda puanınını 89'a yükseltiyor.
Kısacası ikili averajda avantajlı durumda olan Arsenal, şampiyon olabilmesi için Manchester City'nin West Ham karşısında puan kaybetmesini ümit ediyor.