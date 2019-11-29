UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Arsenal ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45. dakikasında Aubameyang ile öne geçen Arsenal, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Eintracht Frankfurt, 55. dakikada Daichi Kamada ile skoru eşitledi. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha Kamada çıktı ve takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arsenal, Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 10 puanda kaldı. Eintracht Frankfurt ise 9 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Arsenal son hafta deplasmanda Standart Liege ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt ise Guimaraes'i konuk edecek.

Premier Lig'de 5 maçtır galibiyet alamayan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 2 maçta 1 puan alabildi.