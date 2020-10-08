Yapılışı gayet pratik, lezzetli ve tam kıvamında olan bir çorba tarifi vermek istiyorum sizlere. Aslında herkesin bildiği kurtarıcı lezzetimiz arpa şehriye çorbası. Çocuklar da çok sever bu çorbayı. Akşam menülerinizde yardımcınız olacak. Buyrun tarifime.

Kaç Kişilik: 4-6

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Arpa Şehriye Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı salça

1 küçük soğan

1 Türk kahvesi fincanı arpa şehriye

1 litre su

Tuz

Arpa Şehriye Çorbası Yapılışı:

Tereyağını eritin, sıvı yağı ekleyin.

Çok minik doğranmış soğanı ekleyin.

Ardından unu da ekleyin kavurun.

Rengi dönünce unun salçayı ekleyin, biraz daha kavurun.

Suyu ekleyin ve karıştırın.

En son olarak şehriyeyi ekleyin kaynamaya bırakın.

Son olarak çorbanızın kıvamını et suyu ile açabilirsiniz.

Pratik çorbamız hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çorbayı yemek vaktinden erken yapacaksanız, bir taşım kaynayınca ocağın altını kapatın.

1 saatte şehriye şişip, yenecek duruma gelecektir.

Ama hemen yiyecekseniz piştikten sonra, içine 1 su bardağı soğuk su dökün.

Bu şehriyelerin şişmesini önleyecektir.