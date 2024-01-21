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        Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati satıldı - Magazin haberleri

        Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati satıldı

        Arnold Schwarzenegger, Münih Havalimanı'nda lüks bir saati beyan etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Usta oyuncunun, lüks saat açık artırmada satıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:22
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          'Terminatör' serisiyle hafızalara kazınan Arnold Schwarzenegger, geçtiğimiz günlerde bir yardım etkinliğinde açık artırmada satmayı planladığı lüks saati beyan etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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          İsviçreli saat üreticisi bir markaya ait olan saat, Münih Havalimanı'nında gümrük memurları tarafından alıkonulmuştu.

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          2 saatten uzun bir süre sorgulanan Arnold Schwarzenegger, serbest bırakılmış ve seyahatine devam etmişti.

          Fotoğraflar: Mega, Avalon

        • 4

          Söz konusu saat, Arnold Schwarzenegger'ın kurucusu olduğu hayır kurumu 'Schwarzenegger İklim Girişimi'ne (Schwarzenegger Climate Initiative) destek amaçlı düzenlenen açık artırmada 294 bin dolara satıldı. Etkinlikte toplamda 1 milyon 310 bin dolar bağış toplandı.

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