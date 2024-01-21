Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati satıldı
Arnold Schwarzenegger, Münih Havalimanı'nda lüks bir saati beyan etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Usta oyuncunun, lüks saat açık artırmada satıldı
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'Terminatör' serisiyle hafızalara kazınan Arnold Schwarzenegger, geçtiğimiz günlerde bir yardım etkinliğinde açık artırmada satmayı planladığı lüks saati beyan etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
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İsviçreli saat üreticisi bir markaya ait olan saat, Münih Havalimanı'nında gümrük memurları tarafından alıkonulmuştu.
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2 saatten uzun bir süre sorgulanan Arnold Schwarzenegger, serbest bırakılmış ve seyahatine devam etmişti.
Fotoğraflar: Mega, Avalon
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Söz konusu saat, Arnold Schwarzenegger'ın kurucusu olduğu hayır kurumu 'Schwarzenegger İklim Girişimi'ne (Schwarzenegger Climate Initiative) destek amaçlı düzenlenen açık artırmada 294 bin dolara satıldı. Etkinlikte toplamda 1 milyon 310 bin dolar bağış toplandı.