Arnold Schwarzenegger: Aramızdaki rekabet kontrolden çıktı

1980'li ve 1990'lı yıllarda büyük bir rekabet vardı. Günümüzdeki Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi rekabetinin aynısı, o dönemlerde sinemada yaşanıyordu.

Öyle ki sokakta oynayan çocukların bazısı 'Rambo', bazısı ise 'Terminatör' olurdu. "Kim daha güçlü?" tartışmalarının sonu gelmezdi.

Arnold Schwarzenegger ile Sylvester Stallone...