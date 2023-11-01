Arnold Schwarzenegger: Aramızdaki rekabet kontrolden çıktı
Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ile aralarındaki rekabete değindi. "Birbirimizi raydan çıkarmaya çalıştık" diyen Schwarzenegger, daha sonra nasıl yakın dost haline geldiklerini de açıkladı
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1980'li ve 1990'lı yıllarda büyük bir rekabet vardı. Günümüzdeki Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi rekabetinin aynısı, o dönemlerde sinemada yaşanıyordu.
Öyle ki sokakta oynayan çocukların bazısı 'Rambo', bazısı ise 'Terminatör' olurdu. "Kim daha güçlü?" tartışmalarının sonu gelmezdi.
Arnold Schwarzenegger ile Sylvester Stallone...
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"ARAMIZDAKİ REKABET KONTROLDEN ÇIKTI"
Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ile aralarında yıllara dayanan rekabet hakkında açıklamalarda bulundu: Sinemada rakiptik ve rekabeti en uç noktaya taşıdık. En iyi vücuda sahip olmalıydık, filmlerimizde daha fazla insan öldürmeliydik ve en büyük silahlara sahip olmalıydık. Rekabet kontrolden çıktı ve birbirimizi raydan çıkarmaya çalıştık.
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'Cehennem Melekleri' ve 'Kaçış Planı'nda Sylvester Stallone ile birlikte rol alan Arnold Schwarzenegger, daha sonra nasıl dost haline geldiklerini de açıkladı.
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"ARTIK BİRBİRİMİZDEN AYRILAMAYIZ"
Arnold Schwarzenegger, "İkimiz de Planet Hollywood'a yatırım yaptığımızda birlikte dünyanın dört bir yanına uçmaya başladık. O harika bir insan ve artık birbirimizden ayrılamayız" şeklinde konuştu.
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"AYNI GALAKSİDE OLMAYA BİLE DAYANAMIYORDUK"
Sylvester Stallone, yıllar önce yaptığı açıklamada Arnold Schwarzenegger ile birbirlerinden pek de hoşlanmadıklarını dile getirerek, "Aynı galakside olmaya bile dayanamıyorduk. Birbirimizden gerçekten ama gerçekten nefret ediyorduk" demişti.
Fotoğraflar: AP, Reuters