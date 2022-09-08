Arnavutköy'de orman yangını

Dursunköy Türkköşe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

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