Atölye sorumlularından Şeydanur Kılıçsoy, ev yapımı salça yapımına dair şu bilgileri verdi: "Domateslerimizi 3-4 gün önceden doğrayıp tuzla bekletiyoruz. Ardından bir taşım kaynatıp sık sık karıştırarak kabuklarından arındırıyoruz. Son olarak, güneşte suyunu çekene kadar kurutuyoruz. Salça yaparken başında beklemek ve sürekli karıştırmak çok önemli, çünkü dibi çabuk tutabiliyor."

Atölye sorumlularından Şeydanur Kılıçsoy, ev yapımı salça yapımına dair şu bilgileri verdi: "Domateslerimizi 3-4 gün önceden doğrayıp tuzla bekletiyoruz. Ardından bir taşım kaynatıp sık sık karıştırarak kabuklarından arındırıyoruz. Son olarak, güneşte suyunu çekene kadar kurutuyoruz. Salça yaparken başında beklemek ve sürekli karıştırmak çok önemli, çünkü dibi çabuk tutabiliyor."