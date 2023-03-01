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Arnavutköy'de karşı şeride geçen kamyonet 2 araca çarptı: 3 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyonetin, taksi ve otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Giriş: 01.03.2023 - 03:30 | Güncelleme: ABONE OL
Arnavutköy'de karşı şeride geçen kamyonet 2 araca çarptı: 3 yaralı
Karşı şeride geçen kamyonet 2 araca çarptı: 3 yaralı
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DHA

Arnavutköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet karşı şeride geçerek bir taksi ve otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Aleddin Barut yönetimindeki kamyonet, Habipler istikametinde seyir halindeyken Arnavutköy Devlet Hastanesi sapağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kamyonet, önce Doğan Özbir yönetimindeki taksiye ardından da bir otomobile çarptı. Çarpışma sonucunda araçlarda ağır hasar oluşurken sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile Şaban Kara, Doğan Özbir ve Aleddin Barut ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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