Arnavutköy'de drifte 93 bin lira ceza
İstanbul Arnavutköy'de drift yapan 2 sürücüye toplam 93 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetine 2 ay el konularak, araçlar 60 gün trafikten men edildi. Drift anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde dün akşam 2 kişi, araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.
Sürücülerden biri aracıyla trafikte drift yaparken, diğeri ise yol kenarına çektiği araçtan inerek arkadaşının videosunu çekti.
Çıkan ses ve lastik kokusundan rahatsız olan bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde sürücülerin trafikte manevralar yaparak yol kenarında durdukları, sonra sırayla drift yaparak video çektikleri görüldü. O anları görüntüleyen vatandaş, polise görüntülü ihbarda bulundu.
ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, 93 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
İhbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, sürücüleri tespit ederek yakaladı. Sürücü F.C.'nin ehliyetine 2 ay el konularak, araç 60 gün trafikten men edildi. Diğer araç sürücüsü M.A.'nın da 2 ay ehliyetine el konuldu. İki araç sürücüsüne toplam 93 bin 306 TL ceza kesildi.