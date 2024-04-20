Armand Duplantis'ten yeni dünya rekoru!
Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, Elmas Lig'deki 6,24 metrelik atlayışıyla erkekler sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.
Giriş: 20.04.2024 - 21:43 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:43
Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen Elmas Lig ilk etabında yarışan Armand Duplantis, 6,24 metrelik atlayışıyla dünya rekoru kırdı.
Sırıkla atlama tarihinin yaşayan efsanesi haline gelen İsveçli sporcu, Şubat 2020'de Fransız Renaud Lavillenie'den devraldığı ve Eylül 2023'ten beri 6,23 metreyle elinde bulundurduğu açık hava dünya rekorunu 8. kez geliştirmiş oldu.
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