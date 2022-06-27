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Arkeopark Projesi kazılarında Roma dönemine ait eserler bulundu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Antik Roma Tiyatrosu'nda sürdürdüğü restorasyon ve kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait eserlere ulaşıldı

27.06.2022 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kentin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Antik Roma Tiyatrosu'nda sürdürdüğü restorasyon ve kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait yeni eserler bulundu.

  • Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkent tarihini gün yüzüne çıkaracak eserleri turizme kazandırmak için yürütülen Arkeopark Projesi kapsamında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ile Antik Roma dönemine ait birçok esere rastlanıldı.

  • Sarnıç çevresinde yapılan kazılar kapsamında Roma dönemine ait olduğu düşünülen yapı beden duvarı ortaya çıkarılırken, tarihi buluntuların yer aldığı bölge bilimsel kazılara da ışık tutarak arkeopark haline dönüştürülecek.

     

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

  • "ABB olarak gerçekleştirdiğimiz 'Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi' kapsamında çalışmalarımız sürerken Ankara'nın geçmiş tarihine yönelik özellikle Roma dönemine yönelik çok değerli bulgular bulundu. Burada yaptığımız arkeopark çalışması klasik bir peyzaj tasarım projesi olmaktan öte gerçek anlamda bir arkeoparka dönüşecek.

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