Ankara'da üzerinde çalışma yaptığımız arkeopark ise tarihi kazıların ve tarihi buluntuların olduğu bilimsel kazıların devam edeceği önemli bir arkeopark halini alacak. Sevindirici yanı da şu, bugün burada bulunan buluntuların çoğu bilimsel tezlerde yok. Bilime de bu sayede katkı sağlamış olacağız. Ankara ve Türkiye için Anadolu tarihi açısından yeni ufuklar açıcı bir buluştur diye düşünüyoruz."