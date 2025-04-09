Arkadaşları kurtardı! Kucağında bebeği olan karısını darp etti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

Arkadaşları kurtardı! Kucağında bebeği olan karısını darp etti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, sokak ortasında kucağında bebeği bulunan eşini darp etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, arkadaşları araya girerek kadını kurtardı.

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DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçla birlikte ikamet ettikleri sokağa gelen çift, araç içinde tartışmaya başladı.

KADINI, ARKADAŞLARI KURTARDI

Tartışma sırasında adam, eşini araçtan indirip, kucağında bebek olmasına rağmen saldırdı. O anlarda araçta bulunan arkadaşları duruma müdahale ederek engellemeye çalıştı.

Adamın kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının kucağındaki bebeğe rağmen darp edildiği ve arkadaşlarının araya girerek, müdahale ettiği görülüyor.