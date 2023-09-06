Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, arkadaşı 35 yaşındaki Tuncay Erdoğar'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen aynı yaştaki Cengizhan Şekerci ifadesinde, "Olay yerinde bana küfür etti. Önce alkol şişesiyle kafasına vurdum daha sonra yerden taş alıp, vurmaya devam ettim" dedi
Tokat'ta olay, Erbaa ilçesinde 4 Eylül'de, saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi.
BAŞINA TAŞLA VURULDUĞU BELİRLENDİ
DHA'da yer alan habere göre yıkılan eski devlet hastanesinin bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Öldüğü belirlenen kişinin, başına taşla vurulduğu ve darp edildiği tespit edildi.
PANTOLONUNDA KAN LEKELERİ
Olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, cenazenin kardeşi Tuncay Erdoğar'a ait olduğunu teşhis etti. Polis, dün öğle saatlerinde şüpheli olarak Cengizhan Şekerci'yi (35) gözaltına aldı. Gözaltı sırasında pantolonunda kan lekeleri bulunan Şekerci ile Tuncay Erdoğar'ın eski hastane bahçesinde alkol almak için buluştukları, ardından kavga ettikleri ortaya çıktı.
"TAŞ ALIP VURMAYA DEVAM ETTİM"Arkadaşı tarafından öldürülen Tuncay Erdoğar.
İşlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen Cengizhan Şekerci, ifadesinde, "Tuncay Erdoğar, olay yerinde bana küfür etti. Önce alkol şişesiyle kafasına vurdum daha sonra yerden taş alıp, vurmaya devam ettim. Kanı görünce de korkup kaçtım" dedi.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tokat'ın Erbaa ilçesinde arkadaşı Tuncay Erdoğar'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Cengizhan Şekerci (35), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.