Tokat'ta olay, Erbaa ilçesinde 4 Eylül'de, saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre yıkılan eski devlet hastanesinin bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Öldüğü belirlenen kişinin, başına taşla vurulduğu ve darp edildiği tespit edildi.

PANTOLONUNDA KAN LEKELERİ

Olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, cenazenin kardeşi Tuncay Erdoğar'a ait olduğunu teşhis etti. Polis, dün öğle saatlerinde şüpheli olarak Cengizhan Şekerci'yi (35) gözaltına aldı. Gözaltı sırasında pantolonunda kan lekeleri bulunan Şekerci ile Tuncay Erdoğar'ın eski hastane bahçesinde alkol almak için buluştukları, ardından kavga ettikleri ortaya çıktı.