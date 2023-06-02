Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını tabancayla öldürdü

Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü

Bursa'da Murat Ofluoğlu, tartıştığı arkadaşı Cihat Can'ı sokak ortasında tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Can, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 02.06.2023 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Arkadaşını tabancayla öldürdü
DHA

Bursa'da, iki arkadaşın tartışması cinayetle sonlandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Han Arkası Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yürüyen Cihat Can (46) ile Murat Ofluoğlu (40) sokak ortasında tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Murat Ofluoğlu, yanındaki tabancayla Cihat Can'a ateş etti. Can, kanlar içerisinde yere yığıldı, Ofluoğlu ise olay yerinden kaçtı.

Cihat Can
Cihat Can

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can, hayatını kaybetti.

Murat Ofluoğlu
Murat Ofluoğlu

Kaçan Ofluoğlu da olayın yaşandığı sokaktaki evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın
Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın
Türk Yıldızları'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 112. yılına özel video
Türk Yıldızları'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin 112. yılına özel video
Silahlı saldırıya uğrayan akademisyen yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan akademisyen yaralandı
AB'den
AB'den "Kosova'daki yerel seçimler yenilensin" talebi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.